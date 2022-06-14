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18:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи обнаружили «кладбище рептилий» недалеко от Кембриджа

Эта не та находка, на которую рассчитывали исследователи.

Археологи из компании MOLA Headland Infrastructure, проводя раскопки перед ремонтом и расширением автотрассы недалеко от Кембриджа, обнаружили дом времен среднего и позднего железного века (400−43 года до н.э.). Вдоль западной части здания находилась канава длиной в 14 метров. В ней ученые обнаружили 700 килограммов костей, сообщает The Guardian.

Среди 8000 разнообразных останков, среди которых есть и домашний скот, уже найдено не менее 350 костей различных земноводных.

Сами находки не вызывают интерес, но их скопление в таком объеме необычно.

Есть предположение, что кости оказались в одном месте с костями домашних животных неспроста. Поедание лягушачьих лапок, которое многие ассоциируют с французской кухней, зародилось именно в Британии.

Также существует догадка, что лягушки упали в канаву круглого дома во время миграции, но выбраться не смогли. Либо очередная холодная зима оказалась непосильна для рептилий. Разгадку археологи пока не нашли.

Олеся Маевская

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