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10:16 (мск), источник: Вечерняя Москва

Netflix запустит реалити-шоу по мотивам «Игры в кальмара»

Популярный американский стриминговый сервис Netflix намерен запустить реалити-шоу собственного производства по мотивам высокорейтингового сериала «Игра в кальмара». Об этом во вторник, 14 июня, сообщила пресс-служба компании.

— Netflix переносит глобальный феномен «Игры в кальмара» в жизнь с крупнейшим в истории реалити-шоу «Игра в кальмара: вызов», — говорится в публикации.

Как и в сериале, авторы нового проекта намерены собрать под одной крышей 456 участников, которые будут бороться за призовой фонд в размере 4,56 миллиона долларов.

Эти испытания будут также вдохновлены событиями проекта, ставшего самым успешным на Netflix, при этом жизнь и здоровье участников шоу в отличие от сериала не будут находиться под угрозой.

— Ставки высоки, но в этой игре самое худшее, что может случиться, — вы уйдете домой с пустыми руками, — заверяют организаторы.

Для поиска конкурсантов уже создан специальный портал, на котором любой желающий со знанием английского языка может разместить свою заявку на участие, пишет ТАСС.

В конце января Netflix официально продлил «Игру в кальмара» на второй сезон.

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