Netflix запустит реалити-шоу по мотивам «Игры в кальмара»

— Netflix переносит глобальный феномен «Игры в кальмара» в жизнь с крупнейшим в истории реалити-шоу «Игра в кальмара: вызов», — говорится в публикации.
Эти испытания будут также вдохновлены событиями проекта, ставшего самым успешным на Netflix, при этом жизнь и здоровье участников шоу в отличие от сериала не будут находиться под угрозой.
— Ставки высоки, но в этой игре самое худшее, что может случиться, — вы уйдете домой с пустыми руками, — заверяют организаторы.
Для поиска конкурсантов уже создан специальный портал, на котором любой желающий со знанием английского языка может разместить свою заявку на участие, пишет ТАСС.
В конце января Netflix официально продлил «Игру в кальмара» на второй сезон.