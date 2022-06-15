Исследование показало, сколько россиян не любят свою работу

В опросе приняли участие три тысячи трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.
«Свою нынешнюю работу любят 53 процентов россиян, тогда как каждый четвертый (25 процентов) вынужден отдавать себя нелюбимому делу. При этом женщины питают теплые чувства к работе заметно чаще мужчин (56 процентов против 49 процентов соответственно), а респонденты старше 45 лет — чаще опрошенных моложе 34 лет (58 процентов против 48 процентов)», — показало исследование.
Кроме того, отмечается, что чем больше зарабатывают россияне, тем чаще встречаются среди них те, кто любит свою работу: если среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей их 45 процентов, то среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей — уже 59 процентов.
Чаще всего в любви к своей работе признаются учителя, врачи и дизайнеры: по 65 процентов из них с удовольствием выполняют рабочие задачи. Много влюбленных в свое дело среди главных бухгалтеров (64 процента), воспитателей и экономистов (по 62 процента), программистов (61 процент) и медсестер (60 процентов). Меньше всего тех, кто признавался в любви к работе, среди кладовщиков (27 процентов), продавцов (32 процента), охранников (40 процентов), операторов колл-центров (41 процент) и секретарей (42 процента).