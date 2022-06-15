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10:53 (мск), источник: © РИА Новости

Роднянский сообщил о прекращении производства фильмов в России

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Продюсер Александр Роднянский сообщил, что отказался от производства фильмов и сериалов в России и сфокусировался на производстве международных проектов на иностранных языках для глобальных платформ.

Источник: © РИА Новости

«Не стоит присылать мне идеи российских фильмов и сериалов. Я их не произвожу. Моя компания в России закрыта. Я полностью сфокусирован на производстве международных проектов для глобальных платформ. На английском и других языках», — написал Роднянский в своём Telegram-канале.

Среди других его планов — создание проекта на Украине, который «значимо расширит возможности украинских кинематографистов, режиссёров, авторов и продюсеров, и поможет их международной интеграции».

Он также уточнил, что фестиваль «Кинотавр», президентом которого он является, «в этом году точно не состоится».

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что если фестиваль «Кинотавр» не будет проведен, вместо него будет создан национальный киносмотр, бюджет на его разработку есть.

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