Роднянский сообщил о прекращении производства фильмов в России

«Не стоит присылать мне идеи российских фильмов и сериалов. Я их не произвожу. Моя компания в России закрыта. Я полностью сфокусирован на производстве международных проектов для глобальных платформ. На английском и других языках», — написал Роднянский в своём Telegram-канале.
Среди других его планов — создание проекта на Украине, который «значимо расширит возможности украинских кинематографистов, режиссёров, авторов и продюсеров, и поможет их международной интеграции».
Он также уточнил, что фестиваль «Кинотавр», президентом которого он является, «в этом году точно не состоится».
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что если фестиваль «Кинотавр» не будет проведен, вместо него будет создан национальный киносмотр, бюджет на его разработку есть.