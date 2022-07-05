14:45 (мск), источник: Вечерняя Москва
Дмитрий Давыдов: Как спасти подростков от курения
От причин, связанных с курением, по оценке Минздрава РФ, ежегодно преждевременно умирают до 400 тысяч человек.
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В 2008 году Россия присоединилась к рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Государство провело несколько положительных реформ, которые привели к сокращению в России числа курильщиков. Согласно концепции государственной политики противодействия потреблению табака и никотинсодержащей продукции цель сократить число курильщиков с 29 процентов в 2018 году до 21 процента к 2035 году. Как этого добиться? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.
"По оценкам специалистов Минздрава, в России средний возраст начала курения табака составляет 17−19 лет, а потребление других никотинсодержащих изделий начинается в возрасте 12−15 лет, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — В 2015 году ВОЗ провела исследование распространения табака в России среди учащихся школ в пяти городах. Было выявлено, что в среднем 15,1 процента детей в возрасте 13−15 лет регулярно употребляют табачную продукцию. Среди студентов вузов и колледжей от никотиновой зависимости страдают примерно 75 процентов юношей и 55 процентов девушек.
Курение приносит наибольший вред именно растущему организму. Физиологически и ментально человек формируется к 20−22 годам. Поэтому потребление сигарет, вейпов, снюсов, электронных систем нагревания табака и прочих продуктов, содержащих никотин, в юном возрасте имеет гораздо более тяжкие последствия для умственного и физического здоровья, чем для взрослых.
Более того, зависимость развивается стремительнее, и начавшим курить в подростковом возрасте во много раз сложнее бросить в дальнейшем. По этим причинам в последнее время развитые страны обращают внимание на регулирование курения среди подростков и молодежи".
В Сингапуре, как пояснил автор, с 1 января 2021 года легальный возраст на покупку, использование, владение, продажу и поставку табачной продукции был поднят с 20 лет до 21 года. Поднятие с 19 лет до 20 лет произошло 1 января 2020 года, а с 18 до 19 лет — 1 января 2019 года. Лицо младше 21 года, пойманное за потреблением, покупкой или хранением табака, подлежит наказанию в виде штрафа до 300 сингапурских долларов (17 000 рублей). За предоставление табака человеку, не достигшему 21 года, пособник нелегальному курению наказывается штрафом 500 долларов (28 300 рублей) и 1000 долларов (56 600 рублей) за повторное нарушение. За приобретение табака для подростков и молодежи штраф составляет 2500 долларов (141 000 рублей) и 5000 долларов (283 000 рублей) за повторное нарушение. А за продажу людям до 21 года предприниматель будет оштрафован на 5000 долларов (283 000 рублей), и его лицензия на реализацию табака будет приостановлена. В случае повторного нарушения штраф составит 10 000 долларов (566 000 рублей), и лицензия изымается навсегда. Любой гражданин Сингапура может сообщить о выявленном нарушении со стороны продавца, заполнив специальную форму на правительственном сайте. Также в Сингапуре разработана Национальная программа по избавлению от никотиновой зависимости IQuit: консультанты в клиниках и в специализированных аптеках регистрируют курильщика и составляют индивидуальную программу в зависимости от его профиля, а также оказывают поддержку бросающему курить по телефону и через онлайн-сообщества. Процент курящих в Сингапуре сравнительно низкий, и применяемые меры вместе со строгостью закона приводят к дальнейшему его снижению: в 2020 году курильщиков стало 10,1 процента по сравнению с 10,6 процента в 2019 году.
"Чтобы сократить число курильщиков среди молодого поколения, мы предлагаем:
Через год после издания закона поднять легальный возраст для никотинсодержащей продукции с 18 до 19 лет, через два года — с 19 лет до 20 лет, а через три года — до 21 года, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. Также через год установить административную ответственность для лиц от 18 лет, но не достигших законного возраста, за покупку, употребление и хранение никотинсодержащей продукции: за первичное нарушение назначить обязательное прохождение курса о вреде курения (для курящих курс «Как бросить курить»), за повторное нарушение назначить штраф. Все штрафы предлагаем направлять на финансирование мероприятий по профилактике курения и избавлению от никотиновой зависимости среди подростков и молодежи. Штраф станет сдерживающей мерой против контакта с табачными изделиями для совершеннолетних. А для подростков младше 18 лет угроза штрафа в будущем будет мотивировать не начинать курить вообще. По этой же причине и родители будут стремиться не допустить пристрастия к курению у своих детей. Такая четкая позиция закона покажет подросткам, что курение, а также передача и хранение сигарет, — это не признак взросления, а нарушение общественных норм. Обязательное обновление паспорта в России происходит в 20 лет, и этот факт облегчит продавцам проверку возраста по паспорту, поскольку лицо будет более точно соответствовать фотографии в документе".
Еще одно предложение — поднять размер штрафа за вовлечение в курение граждан, не достигших легального возраста с 1000—3000 рублей до 20 000−40 000 рублей.
Для продавцов товаров, содержащих никотин, за повторное нарушение в течение 12 месяцев, помимо существующего штрафа, установить запрет на продажу никотинсодержащей продукции на 6−12 месяцев. Ведь текущий штраф хотя и является сдерживающей силой, но не защищает полностью от систематического нарушения. Эти меры, как считает автор проекта, в совокупности могут привести к следующим результатам:
Значительно сократится число потребителей никотинсодержащей продукции среди подростков и молодежи, что приведет к сокращению случаев отставания в развитии и ранних заболеваний среди населения;.
Молодое поколение, свободное от зависимости и более здоровое физически и умственно, принесет гораздо больше пользы для развития и процветания страны;.
Сократятся экономические потери, связанные с курением и его последствиями.
Идея была направлена органам российской власти и был получен ответ из Комитета по социальной политике Совета Федерации за подписью его председателя Инны Святенко. Публикуем выдержки из него.
"Комитет разделяет Вашу обеспокоенность в связи с распространенностью потребления такой продукции, особенно изделий, потребляемых с помощью устройства для нагревания табака, среди подрастающего поколения.
Идея увеличения минимального возраста продажи табачной и никотинсодержащей продукции до 21 года неоднократно высказывалась специалистами в области здравоохранения.
Однако предлагаемые изменения вступают в противоречие со статьей 60 Конституции Российской Федерации, предусматривающей, что гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет, а также с пунктом 1 статьи 21 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающим, что способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.
Таким образом, введение запрета на продажу табачных и никотинсодержащей продукции лицам, не достигшим 21 года, ущемляет конституционно установленный возрастной принцип правоспособности, ограничивает способность совершеннолетних граждан приобретать и осуществлять гражданские права, а также вступать в гражданские правоотношения, к которым относятся и отношения купли-продажи товаров.
Благодарим Вас за гражданскую позицию и неравнодушное отношение к обозначенной теме, а также отмечаем объем проделанной работы по подготовке предложений, которые будут учтены в дальнейшей законотворческой работе Комитета".
Юрист Московской коллегии адвокатов Павел Герасименко считает, что повысить возраст покупки никотиносодержащей продукции можно в рамках Конституции.
— Да, Конституция гласит, что гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. При этом основной закон не запрещает дифференциацию этих прав по возрастному признаку, — пояснил эксперт. — Простой пример: чтобы быть избранным в депутаты Государственной думы РФ, необходимо достичь возраста 21 года на день голосования. Чтобы избираться в президенты, нужно достичь возраста 35 лет. Купить огнестрельное оружие можно с 21 года. И это все, повторю, в рамках Конституции. Так что повысить возраст, в котором возможно покупать, хранить и использовать никотиносодержащие средства, вполне, с точки зрения основного закона, реально.
Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев добавляет:
— Государство давно и, надо сказать, успешно борется с курением. Обратите внимание: мы перестали сидеть в прокуренных ресторанах и дышать дымом в вагонах электричек и поездов. Уже никто не курит в рабочих кабинетах, хотя еще лет 15 назад это считалось нормальным. Постоянно повышаются акцизы на табачную продукцию, в результате продажи сигарет падают, потому что они становятся дороже. Но государству, сказав А, следует сказать и Б. А именно — максимально защитить от курения своих самых молодых граждан. Новые ограничения, мне кажется, — это, скорее, забота об их здоровье. И здоровье общества в целом.
Дмитрий Давыдов считает, что государственные органы вернутся к рассмотрению его предложений, касающихся постепенного ограничения продажи никотиносодержащих продуктов молодым людям. Автор проекта надеется, что это предложение получит поддержку, как и другие его идеи.