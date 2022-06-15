Резиденты «Тавриды» и солисты Большого театра выступят вместе в честь 150-летия Дягилева

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Фестиваль «Мир русского искусства», приуроченный к 150-летию организатора «Русских сезонов» Сергея Дягилева, пройдет в рамках фестиваля «Таврида. АРТ» в Крыму, сообщили журналистам в среду в пресс-службе арт-кластера «Таврида».
«В рамках фестиваля “Таврида. АРТ”, который пройдет с 15 по 19 августа, на одной сцене резиденты арт-кластера “Таврида” и солисты балета и оперы Большого и Мариинского театров исполнят программу, посвященную 150-летию выдающегося антрепренера. В программу войдут фрагменты балетов и миниатюры “Жизель”, “Видение розы”, “Петрушка”, “Послеполуденный отдых Фавна”, фрагменты оперных спектаклей “Борис Годунов”, “Князь Игорь” и других», — говорится в сообщении.
«Сергей Дягилев, по сути, первый в нашей стране арт-менеджер и продюсер международного уровня. Он открыл миру целую плеяду музыкальных гениев, танцовщиков, певцов, художников, декораторов и сформировал спрос на русскую культуру. Его “Русские сезоны” спровоцировали эстетическую революцию не только на сцене, но и в повседневной жизни — мода на все русское была трендом в Европе. Это наследие невозможно отменить, и мы хотели бы, чтобы на “Тавриде” постановки в лучших дягилевских традициях проходили регулярно», — приводятся в сообщении слова руководителя арт-кластера Сергея Першина.
Форум «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны, а раз в год проходит еще более масштабное мероприятие — фестиваль «Таврида. АРТ». В настоящее время мероприятия проводятся недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию «Таврида» — комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера «Таврида» входит в национальный проект «Образование».