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14:09 (мск), источник: ТАСС

Резиденты «Тавриды» и солисты Большого театра выступят вместе в честь 150-летия Дягилева

В программе представления фрагменты балетов и миниатюры «Жизель», «Видение розы», «Петрушка», а также фрагменты спектаклей «Борис Годунов», «Князь Игорь» и других.

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Фестиваль «Мир русского искусства», приуроченный к 150-летию организатора «Русских сезонов» Сергея Дягилева, пройдет в рамках фестиваля «Таврида. АРТ» в Крыму, сообщили журналистам в среду в пресс-службе арт-кластера «Таврида».

«В рамках фестиваля “Таврида. АРТ”, который пройдет с 15 по 19 августа, на одной сцене резиденты арт-кластера “Таврида” и солисты балета и оперы Большого и Мариинского театров исполнят программу, посвященную 150-летию выдающегося антрепренера. В программу войдут фрагменты балетов и миниатюры “Жизель”, “Видение розы”, “Петрушка”, “Послеполуденный отдых Фавна”, фрагменты оперных спектаклей “Борис Годунов”, “Князь Игорь” и других», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди приглашенных гостей, которые выступят вместе с молодыми исполнителями — участниками проектов «Тавриды», первая солистка Большого театра Маргарита Шрайнер, заслуженный артист России премьер Мариинского театра Игорь Колб, первая солистка Мариинского театра Рената Шакирова, солист Мариинского театра Алексей Тимофеев, солист оперы Мариинского театра Вадим Кравец.

«Сергей Дягилев, по сути, первый в нашей стране арт-менеджер и продюсер международного уровня. Он открыл миру целую плеяду музыкальных гениев, танцовщиков, певцов, художников, декораторов и сформировал спрос на русскую культуру. Его “Русские сезоны” спровоцировали эстетическую революцию не только на сцене, но и в повседневной жизни — мода на все русское была трендом в Европе. Это наследие невозможно отменить, и мы хотели бы, чтобы на “Тавриде” постановки в лучших дягилевских традициях проходили регулярно», — приводятся в сообщении слова руководителя арт-кластера Сергея Першина.

Форум «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны, а раз в год проходит еще более масштабное мероприятие — фестиваль «Таврида. АРТ». В настоящее время мероприятия проводятся недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию «Таврида» — комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера «Таврида» входит в национальный проект «Образование».

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