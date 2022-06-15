Доисторические грызуны оказались размером с пони

Так, считалось, что отдаленный родственник современных капибар Josephoartigasia monesi весил около 9 центнеров и был размером с бизона. Согласно новым оценкам, он сопоставим с современными пони. Статья об этом опубликована в журнале Royal Society Open Science.
"Несколько вымерших грызунов из клад Dinomyidae и Neoepiblemidae по своим размерам во много раз превосходили любого из ныне живущих грызунов. Однако их точные параметры вызывают споры, и авторы расходятся в оценках из-за проблем с экстраполяцией и выбором конкретной модели, — пишет Энгельман. — Предварительные оценки по двум крупнейшим вымершим грызунам Phoberomys pattersoni и Josephoartigasia monesi колеблются от 230 до 700 кг для первого и от 350 до 2600 кг для второго.
Здесь я оцениваю массу тел у крупных вымерших грызунов, используя ширину затылочного мыщелка — это надежный показатель размеров тел у млекопитающих — и набор данных, позволяющий обойти многие проблемы, с которыми сталкивались предыдущие исследователи. Массы тел грызунов в таком случае получаются гораздо ниже прежних: 108−200 кг для P. pattersoni и 480 кг для J. monesi… Завышенные оценки в предыдущих исследованиях, по-видимому, связаны с нелинейной зависимостью между размерами скелета (черепа) и массой тела".
По словам уругвайского палеонтолога Эрнесто Бланко, обнаружившего череп Josephoartigasia в 2008 году, у этих гигантских грызунов был мощный укус, по силе в три раза превосходящий силу укуса современных тигров, что потенциально позволяло древним грызунам защититься от таких хищников, как ужасная птица и саблезубые сумчатые кошки. Ну, а размеры, сопоставимые с пони, — это все равно довольно много, несопоставимо даже с современными крупными капибарами.