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15:40 (мск), источник: Газета.Ру

Доисторические грызуны оказались размером с пони

Рассел Энгельман, палеонтолог из Кейсовского университета Западного резервного района в Огайо, разработал новый метод точного определения размеров гигантских древних грызунов, показав, что в ходе предыдущих исследований их параметры значительно завышались.

Источник: Tioni Oliv/CC0

Так, считалось, что отдаленный родственник современных капибар Josephoartigasia monesi весил около 9 центнеров и был размером с бизона. Согласно новым оценкам, он сопоставим с современными пони. Статья об этом опубликована в журнале Royal Society Open Science.

"Несколько вымерших грызунов из клад Dinomyidae и Neoepiblemidae по своим размерам во много раз превосходили любого из ныне живущих грызунов. Однако их точные параметры вызывают споры, и авторы расходятся в оценках из-за проблем с экстраполяцией и выбором конкретной модели, — пишет Энгельман. — Предварительные оценки по двум крупнейшим вымершим грызунам Phoberomys pattersoni и Josephoartigasia monesi колеблются от 230 до 700 кг для первого и от 350 до 2600 кг для второго.

Здесь я оцениваю массу тел у крупных вымерших грызунов, используя ширину затылочного мыщелка — это надежный показатель размеров тел у млекопитающих — и набор данных, позволяющий обойти многие проблемы, с которыми сталкивались предыдущие исследователи. Массы тел грызунов в таком случае получаются гораздо ниже прежних: 108−200 кг для P. pattersoni и 480 кг для J. monesi… Завышенные оценки в предыдущих исследованиях, по-видимому, связаны с нелинейной зависимостью между размерами скелета (черепа) и массой тела".

Гигантские грызуны вроде Phoberomys и Josephoartigasia населяли болота Южной Америки 2−8 млн лет назад.

По словам уругвайского палеонтолога Эрнесто Бланко, обнаружившего череп Josephoartigasia в 2008 году, у этих гигантских грызунов был мощный укус, по силе в три раза превосходящий силу укуса современных тигров, что потенциально позволяло древним грызунам защититься от таких хищников, как ужасная птица и саблезубые сумчатые кошки. Ну, а размеры, сопоставимые с пони, — это все равно довольно много, несопоставимо даже с современными крупными капибарами.

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