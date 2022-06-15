13:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сильный ветер помешал установить мировой рекорд с печеньем
Несколько тысяч единиц выпечки пропало зря.
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Владельцы пекарни Christie Cookie Co. в Нэшвилле напекли более 3000 сахарных печений, чтобы выстроить их в линию и зафиксировать рекорд в Книге Гиннесса, пишет новостное агентство UPI.
Планировалось, что мероприятие пройдет в бейсбольном парке First Horizon в центре Нэшвилла. Судья-представитель присутствовал там и подтвердил, что пекари побили предыдущий рекорд — 3328 печенек, приготовленных и выстроенных в ряд китайской компанией UpSpring в 2019 году.
Однако из-за погодных условий рекорд так и не был зафиксирован. Из-за сильного ветра печенье разлетелось и стало непригодным. Сотрудники Книги рекордов Гиннесса требуют, чтобы «реквизит» оставался съедобным и не пропадал впустую.
Олеся Маевская