Право на тишину: штрафы за шум в ночное время будут увеличены На сколько и за что теперь могут штрафовать нарушителей тишины и в каких случаях жаловаться можно не только в полицию
Фоторепортажи
23Парад Победы на Красной площади
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
Спецоперация на Украине
13:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сильный ветер помешал установить мировой рекорд с печеньем

Несколько тысяч единиц выпечки пропало зря.

Владельцы пекарни Christie Cookie Co. в Нэшвилле напекли более 3000 сахарных печений, чтобы выстроить их в линию и зафиксировать рекорд в Книге Гиннесса, пишет новостное агентство UPI.

Планировалось, что мероприятие пройдет в бейсбольном парке First Horizon в центре Нэшвилла. Судья-представитель присутствовал там и подтвердил, что пекари побили предыдущий рекорд — 3328 печенек, приготовленных и выстроенных в ряд китайской компанией UpSpring в 2019 году.

Однако из-за погодных условий рекорд так и не был зафиксирован. Из-за сильного ветра печенье разлетелось и стало непригодным. Сотрудники Книги рекордов Гиннесса требуют, чтобы «реквизит» оставался съедобным и не пропадал впустую.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь