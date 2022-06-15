13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогеры приготовили самый большой наггетс в мире
Это их второй по счету кулинарный рекорд.
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23 ноября 2021 года блогеры Ник ДиДжиованни и Линн Дэвис, более известная под ником Lynja, создали огромный кейк-поп, попавший в Книгу рекордов Гиннесса. Чуть больше полугода спустя кулинары решили установить еще один рекорд, сообщает журнал Food NewsTime.
На этот раз Ник и Линн приготовили самый большой в мире наггетс весом 20, 96 кг, что примерно в 115 раз превышает вес обычной куриной котлетки в панировке. Кулинары использовали 40 ломтиков белого хлеба, 4 литра молока, 18 килограммов куриного мяса, 40 яиц, ¾ чашки лукового порошка, ¾ чашки чесночного порошка, чашку соли и половину чашки черного перца.
После того, как рекорд был официально зафиксирован, ДиДжиованни и Дэвис угостили уникальным блюдом своих друзей, родственников и членов съемочной группы, которые запечатлели процесс создания рекордного наггетса.
Олеся Маевская