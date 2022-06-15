15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американский суд не признал слониху Хэппи личностью
И отказал ей в праве на освобождение из зоопарка.
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Четыре года группа активистов Nonhuman Rights Project («Проект по защите прав не относящихся к людям») пытались доказать, что слониха Хэппи содержится в зоопарке Бронкса незаконно. Зоозащитники надеялась, что суд распространит юридический принцип «habeas corpus» на животное. Он предполагает, что каждая личность имеет фундаментальное право на физическую свободу или защиту от незаконного задержания.
Во вторник Верховный суд Нью-Йорка большинством голосов отклонили иск группы по защите прав животных, пишет News.am. Пятеро судей поддержали решение, а двое высказались против. Суд решил, что слоны не имеют таких же прав и свобод, как люди. Это был уже четвертый суд, в котором NhRP выступала от имени Хэппи.
Слониха родилась в Таиланде в 1970-х годах, но была поймана и привезена в США, когда ей было около года. Хэппи живет в зоопарке Бронкса с 1977 года.
Олеся Маевская