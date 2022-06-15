16:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Собака случайно устроила пожар, пока хозяина не было дома
Питомец не пострадал, а вот дому нанесен колоссальный ущерб.
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В Парквилле, штат Миссури, сгорел дом. Причиной возгорания стала собака, передает Fox News.
В отсутствие хозяина собаку привлек запах жира со сковороды, стоящей на плите. Встав на нее, животное активировало варочную панель, которая загорелась. Жир со сковороды «помог» огню быстро распространиться по кухне и всему дому.
Инцидент был снят камерой видеонаблюдения домовладельца. В доме было две собаки, но обеих удалось спасти. Дому же нанесен колоссальный ущерб.
Стоит отметить, что некоторые собаки способны приготовить ужин хозяину без катастрофических последствий. Яркий пример — хаски из Китая по кличке Лаки, о которой мы писали ранее.
Олеся Маевская