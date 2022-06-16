IKEA сократит бизнес в России и продаст все четыре завода В компании это объяснили тем, что из-за санкций ухудшилась ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок. Также IKEA сократит бизнес и штат сотрудников в стране
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
16Праздничный салют в честь Дня Победы
Спецоперация на Украине
10:58 (мск), источник: Газета.Ру

Марсоход Perseverance нашел блестящий серебристый объект на марсианском камне

Марсоход NASA Perseverance 13 июня 2022 года сделал фотографию блестящего серебристого объекта, зажатого между двумя камнями на дне кратера Езеро на Марсе, где вездеход проводит исследования с момента посадки в феврале 2021 года.

Источник: NASA

Однако это оказалось не свидетельством высокоразвитой марсианской жизни, а всего лишь частью теплозащитного покрытия, укрывавшего когда-то его собственное шасси, пишет издание Space.com.

«Наша команда обнаружила нечто неожиданное: это кусок теплозащитного покрытия, который, по нашему мнению, мог оторваться на заключительном этапе спуска аппарата в 2021 году, когда были активированы реактивные тормозные двигатели, — написали члены команды Perseverance 15 июня в твиттер-аккаунте ровера. — Этот блестящий кусок фольги — часть термоодеяла, используемого для контроля температуры. Удивительно, что его нашли столь далеко от места посадки: посадочная ступень находится примерно в 2 км отсюда. Остается загадкой, оказался ли этот кусок здесь сразу же после падения или был занесен издалека ветром».

Это не первый раз, когда Perseverance изучает на Марсе снаряжение, которое помогло ему безопасно совершить посадку. Ранее он фотографировал свой парашют, а 19 апреля крошечный вертолет NASA Ingenuity пролетел над обломками посадочного оборудования и парашютом марсохода, сделав эффектные фотографии с разных ракурсов. По словам представителей NASA, эти аэрофотоснимки помогают инженерам оценить состояние материалов, попавших на Марс, что поможет им в разработке будущих марсианских миссий.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Израиль пригрозил разбомбить дворцы Башара Асада
Бывший командующий ВС НАТО призвал вмешаться в конфликт на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь