15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Владимир Путин выступает на ПМЭФ (видеотрансляция)
Президент России участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
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Модератором заседания выступает главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина будет «чрезвычайно важной». По его словам, российский лидер затронет темы влияния санкций против РФ на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире, пишет ТАСС.
А помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что большая часть выступления Владимира Путина будет касаться экономического развития России.
В этом году Петербургский международный экономический форум стал 25-м по счету. Мероприятие проходит с 15 по 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Главная тема форума — «Новый мир — новые возможности».