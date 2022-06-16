14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Школьники побили мировой рекорд, опрокинув тысячи коробок с хлопьями
Но в Книгу рекордов Гиннесса они не попали.
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Ученики начальной школы Мэй Ричардсон в Сентрал-Пойнт, Орегон, неофициально побили мировой рекорд Гиннеса. Ребята выстроили в несколько рядов 6 877 коробок с хлопьями, протянувшихся через школу и вокруг нее, и опрокинули «костяшку» для начала цепной реакции, сообщает UPI.
Последний подобный рекорд был зафиксирован в 2021 году в средней школе Лонг-Бич в Нью-Йорке. Тогда в стиле домино была опрокинута 6391 коробка. Мелоди Туесон, учительница рекордсменов, сказала, что школа не смогла подать официальную заявку в Книгу рекордов Гиннесса из-за нехватки времени.
«Наш класс должен был выполнить социальный проект, — сказала Туесон. — Совместно с продовольственным банком ACCESS мы решили попробовать побить мировой рекорд. Мы даже не думали, что на самом деле сможем это сделать, но нам это удалось». Все использованные коробки с хлопьями были впоследствии пожертвованы организации ACCESS.
Олеся Маевская