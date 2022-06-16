15:03 (мск), источник: ТАСС
Ростуризм представил национальный турмаршрут по местам отдыха Путина
Продолжительность маршрута составляет восемь дней, его протяженность — порядка 1,2 тыс. км.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова представила в ходе Петербургского международного экономического форума первые пять национальных туристических маршрутов, среди которых турмаршрут «Сибирские каникулы» по местам отдыха президента России Владимира Путина.
«Маршрут “Сибирские каникулы” — это абсолютно особенный маршрут, у которого действительно нет аналогов. Он пролегает по территориям Красноярского края, Хакасии и Тывы и называется “Сибирские каникулы”. В нем соединились и невероятно красивая природа, и очень яркая этника сибирских народов, уникальные артефакты — золото скифов, грандиозные усыпальницы вождей доисторических царств Среднего Енисея, культовые места буддизма в Тыве и многое-многое другое. Включили в маршрут и чудо инженерной мысли — величественную Саяно-Шушенскую ГЭС. Первые группы туристов поедут по нему в июле. Я тоже планирую отправиться по маршруту этим летом», — сказала Догузова.
Продолжительность маршрута составляет восемь дней, его протяженность — порядка 1,2 тыс. км.
Глава ведомства также представила турмаршруты «Государева дорога» — между Санкт-Петербургом и Москвой, «Жигулевские выходные» — по Самарской области, «Кузбасс — огонь в сердце» и «Здесь начинается день» по острову Сахалин. Маршруты уже доступны для всех желающих, с ними можно ознакомиться на портале Russia.Travel. Выбирая поездку по каждому маршруту, турист сможет воспользоваться либо услугами туроператора, либо поехать самостоятельно, пояснила глава ведомства.
«Наш новый проект — это прежде всего туристические маршруты по самым красивым местам нашей страны, в которых объединены культурно-исторические, природные, этнографические, гастрономические и другие впечатления, с которыми важно познакомиться каждому россиянину. При этом такие маршруты должны быть продуманы логистически, безопасны, комфортны и соответствовать запросам современного туриста», — подчеркнула Догузова.
Каждый маршрут после запуска будет продолжать развиваться и обустраиваться. В этом году на все маршруты, находящиеся в разработке, выделено 1,2 млрд рублей, в следующем — уже 3,1 млрд рублей в рамках грантовой программы Ростуризма. Сеть национальных туристических маршрутов появится во всех федеральных округах к 2024 году. В настоящее время в работе находятся 24 маршрута, добавила глава Ростуризма.