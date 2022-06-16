16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, почему киты предпочитают рожать на прибрежном мелководье
Дело не только в более теплых водах.
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Ежегодно самки южного гладкого кита (Eubalaena australis) совершают миграции в тысячи километров к прибрежному мелководью, чтобы произвести потомство. Взрослая особь млекопитающего вырастает до 18 метров в длину и набирает вес до 80 тонн, так почему для появления на свет малышей их мамы выбирают столь неудобные, опасные и отдаленные места?
В опубликованном в журнале Royal Society Open Science исследовании ученые дали ответ. Изначально предполагалось, что киты выбирают мелководье из-за меньшего числа хищников и более теплых вод, но главная причина оказалась в другом. Группа биологов из Лаборатории биоакустики и поведенческой экологии Сиракузского университета (США) изучила данные трех мест на побережье Африки, Южной Америки и Австралии, где производят на свет потомство южные гладкие киты.
Оказалось, что в этих водах звуки, издаваемые китами, затухают быстрее.
Родив, мать может спокойно общаться с детенышем, не переживая, что хищники их услышат. Также исследователи установили, что самки с детенышами не только самостоятельно регулируют свои крики (снижают их амплитуду и меняют частоты), но и пользуются особенностями местной среды, чтобы «маскироваться» от потенциальной опасности.
В течение нескольких месяцев китята и их родительницы остаются на мелководье, пока малыши не окрепнут, после чего они вместе возвращаются в открытый океан.
Олеся Маевская