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16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китай десятилетиями хранил в тайне обнаруженный фрегат XII века

Находка привела к появлению музея подводной археологии в Китае.

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фотографий
6
фотографий

В 1987 году британская фирма Maritime Exploration искала затонувший корабль Голландской Ост-Индской компании в Южно-Китайском море, но вместо этого наткнулась на 30-метровое торговое судно, датируемое периодом Южной Сун (XII век), пишет National Geographic.

Дайверы сообщили, что затонувший корабль, судя по количеству груза, находился в самом начале своего пути. Обломки прозвали «Наньхай № 1», поскольку это была первая находка у берегов одноименного города. Слой ила толщиной в 2 метра способствовал сохранению деревянного корпуса и груза, в том числе фарфора, монет эпохи Сун и серебряных слитков. Отсутствие инвестиций и подходящих технологий привело к тому, что «Наньхай № 1» оставался на морском дне нетронутым до 2002 года.

Все это время за ним наблюдали китайские военно-морские силы. Военные не давали местным рыбакам промышлять на участке, утверждая, что на нем все еще расположены действующие бомбы времен Второй мировой войны. Только в декабре 2007 года «Наньхай № 1» и его драгоценное содержимое общим весом 15 600 тонн были окончательно подняты со дна и переданы Морскому музею Шелкового пути в провинции Гуандун на острове Хайлин, который был построен специально для размещения затонувшего корабля. Он стал первым музеем подводной археологии в Китае.

«Наньхай № 1» поместили в изготовленный на заказ резервуар с морской водой, а для предотвращения гниения и порчи корабля его покрывают илом и поддерживают стабильную температуру. В этих тщательно контролируемых условиях археологи продолжают изучать затонувшее судно до сих пор. К примеру, в 2018 году ученые установили даты морского путешествия: один из кувшинов был датирован 1183 годом, соответственно, отплытие состоялось после 1180-х годов.

А недавно мы писали о колумбийских военных, которые показали фотографии с затонувшего фрегата XVIII века. Корабль еще не исследовали, но, возможно, его поднятие вдохновит испанцев на создание своего подводного музея.

Олеся Маевская

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