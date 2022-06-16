17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кот Сажик стал почетным студентом университета Благовещенска
«За высокие достижения в области кусь и большую харизму».
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Два с половиной года назад черного кота по кличке Сажик забрали из приюта. За это время он стал полноправным членом университетского сообщества Дальневосточного ГАУ Благовещенска.
Сажик не стесняется клянчить еду и требовать к себе внимание охраны и студентов. В сессионный период ласковый кот становится главным «антидепрессантом» университета.
За его многочисленные заслуги кота «зачислили» на факультет «Мур-мур» и украсили его фотографией доску «Ими гордится университет».
Олеся Маевская