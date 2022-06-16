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22:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Египет снял все ограничения на въезд в страну

Власти Египта сняли все ограничения на въезд в страну, введенные ранее из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя кабмина Надера Саада.

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Источник: AP 2022

Так, правительство отменило антиковидные меры как для иностранных граждан, так и для египтян. Решение принято по итогам совещания верховного совета кризисного центра по борьбе с эпидемиями.

Теперь путешественникам не требуется предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-теста. По данным минздрава республики, граждане страны получили более 90 миллионов доз вакцин от коронавируса.

Ранее в июне Эстония отменила все действующие ограничения на въезд для туристов из третьих стран. Как заявили власти, это стало возможным в связи со снижением темпов распространения COVID-19 во всем мире.

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