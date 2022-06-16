Египет снял все ограничения на въезд в страну

Так, правительство отменило антиковидные меры как для иностранных граждан, так и для египтян. Решение принято по итогам совещания верховного совета кризисного центра по борьбе с эпидемиями.
Теперь путешественникам не требуется предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-теста. По данным минздрава республики, граждане страны получили более 90 миллионов доз вакцин от коронавируса.
Ранее в июне Эстония отменила все действующие ограничения на въезд для туристов из третьих стран. Как заявили власти, это стало возможным в связи со снижением темпов распространения COVID-19 во всем мире.