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06:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам назвали способ получить часть пенсии раньше

Представители Пенсионного фонда России (ПФР) заявили, что россияне обладают правом получить накопительную пенсию до утвержденного пенсионного возраста. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Источник: Reuters

В Отделении ПФР по городу Москве и Московской области рассказали, что право досрочно получить накопительную часть пенсии россияне получили в 2019 году. Эксперты напомнили, что пенсионный возраст в России увеличился до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Однако возраст для получения пенсионных накоплений не изменился.

Чтобы получить накопительную часть пенсии раньше, следует подать заявление в ту организацию, где она формировалась: в ПФР или негосударственный пенсионный фонд.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала способ вернуть пенсию при потере документов. По ее словам, это право возможно восстановить в суде.

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