HBO разрабатывает продолжение «Игры престолов», пишут СМИ

Издание отмечает, что к исполнению роли Джона Сноу может вернуться британский актер Кит Харингтон.
На данный момент у HBO в разработке семь проектов по вселенной «Игры престолов», включая уже отснятый «Дом дракона», выход которого намечен на 21 августа.
За роль Джона Сноу Харингтон был дважды номинирован на премию «Эмми» в номинациях «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» и «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале».
Телесериал «Игра престолов» был снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.