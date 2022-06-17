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10:35 (мск), источник: © РИА Новости

HBO разрабатывает продолжение «Игры престолов», пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. HBO разрабатывает продолжение популярного сериала «Игра престолов», центральным персонажем которого станет Джон Сноу, сообщает издание Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что к исполнению роли Джона Сноу может вернуться британский актер Кит Харингтон.

На данный момент у HBO в разработке семь проектов по вселенной «Игры престолов», включая уже отснятый «Дом дракона», выход которого намечен на 21 августа.

За роль Джона Сноу Харингтон был дважды номинирован на премию «Эмми» в номинациях «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» и «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале».

Телесериал «Игра престолов» был снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

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