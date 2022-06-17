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10:17 (мск), источник: N + 1

Археологи раскопали в Англии некрополь богатой англосаксонской общины

Погребальный комплекс из 138 могил датировали V—VI вв.

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фотографий
6
фотографий

Британские археологи раскопали в графстве Бакингемшир один из крупнейших англосаксонских некрополей страны. Почти в трех четвертых из 138 могил ученые нашли ценные артефакты, указывавшие на былое богатство местной общины. Среди находок оказались многочисленные броши, янтарные бусы, изысканная стеклянная чаша, а также предметы быта, вооружения и украшения. Погребальный комплекс относится к V—VI вв.екам нашей эры, о чем сообщается в пресс-релизе проекта HS2.

В Великобритании ведется строительство высокоскоростной железной дороги HS2 (High Speed 2), которая должна связать Лондон с крупными городами графств Центральной и Северной Англии. Реализацию этого масштабного инфраструктурного проекта предваряют охранно-спасательные археологические раскопки, которые уже принесли многочисленные результаты. Так, только для строительства железнодорожной станции в Бирмингеме ученые раскопали кладбище XIX века, на котором были захоронены около 6500 человек. Там же они обнаружили остатки старейшего городского вокзала, построенного в первой половине XIX века.

За время раскопок, начавшихся в 2019 году, археологи нашли памятники и артефакты разных эпох, которые охватывают последние пять тысяч лет истории.

Среди них выделяются находки римского времени. Так, в Бакингемшире исследователи обнаружили три каменных бюста, выполненных в римском стиле, редкий шестигранный стеклянный сосуд и резную деревянную фигурку. Кроме того, в этом регионе ученые раскопали крупный некрополь, в котором находились останки 425 человек, причем почти каждый десятый из них был обезглавлен. В Нортгемптоншире археологи нашли остатки большого торгового поселения с многочисленными предметами — ювелирными изделиями, монетами и керамикой.

Британские археологи сообщили о новых находках, сделанных в Бакингемшире в рамках охранно-спасательных раскопок. Исследователи обнаружили свидетельства, относящиеся к эпохе неолита, бронзовому и железному векам, а также к римскому периоду. Однако среди них выделяется более поздний крупный англосаксонский могильник V—VI вв.еков, в котором они раскопали 138 могил, содержащих 141 захоронение по обряду ингумации и еще пять захоронений, совершенных по обряду кремации. Почти в трех четвертях погребений находились артефакты высокого качества, указывая на то, что погребальный комплекс оставила богатая община. По сообщениям исследователей, это один из крупнейших англосаксонских некрополей, который когда-либо был найден в Великобритании.

Во многих погребениях археологи обнаружили по две броши, лежавшие на ключицах умерших. По всей видимости, они использовались для удержания одежды, похожей на накидку или древнегреческий пеплос. Эти артефакты различались по стилю и металлу, из которого они были изготовлены (встречались, например, серебряные и позолоченные броши). Некоторые из находок, по мнению ученых, были привезены в Англию из разных уголков Европы, например, янтарные бусы, два стеклянных конусообразных кубка. Особенно выделялся погребальный инвентарь одной женщины, который включал изысканно украшенную чашу из бледно-зеленого стекла, изготовленную, видимо, на рубеже V века (возможно, это семейная реликвия, сохранившаяся с римской эпохи), а также несколько колец из медного сплава, серебряное кольцо, броши, прочие изделия из металла и слоновой кости.

В общей сложности археологи раскопали на этом памятнике больше 2000 бусин, 89 брошей, 40 пряжек, 51 нож, 15 наконечников копий и семь умбонов.

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Во многих погребениях также находились керамические сосуды, похожие на урны для кремации, однако они служили сопроводительным инвентарем. Кроме того, в ряде могил ученые нашли предметы для ухода за собой, например, зубочистки или гребни. Среди примечательных находок также обращают на себя внимание остатки ведра, изготовленного из железа и дерева. Помимо этого, археологи отметили одно из погребений, в котором находились останки мужчины 17−24 лет. В одном из его позвонков застрял острый железный предмет, ранение которым, видимо, и привело к смерти.

Ранее на N + 1 уже рассказывали о других памятниках англосаксонского периода. Так, на востоке Англии обнаружили больше 20 погребений, в которых, помимо человеческих останков, находились янтарные и стеклянные ожерелья и личные вещи. А на западе Англии раскопали римский или англосаксонский некрополь из десяти погребений, в одном из которых череп умершего находился в его ногах.

Михаил Подрезов

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 Археологи раскопали в Англии некрополь богатой англосаксонской общины
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