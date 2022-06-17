10:17 (мск), источник: N + 1
Археологи раскопали в Англии некрополь богатой англосаксонской общины
Погребальный комплекс из 138 могил датировали
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Британские археологи раскопали в графстве Бакингемшир один из крупнейших англосаксонских некрополей страны. Почти в трех четвертых из 138 могил ученые нашли ценные артефакты, указывавшие на былое богатство местной общины. Среди находок оказались многочисленные броши, янтарные бусы, изысканная стеклянная чаша, а также предметы быта, вооружения и украшения. Погребальный комплекс относится к
В Великобритании ведется строительство высокоскоростной железной дороги HS2 (High Speed 2), которая должна связать Лондон с крупными городами графств Центральной и Северной Англии. Реализацию этого масштабного инфраструктурного проекта предваряют охранно-спасательные археологические раскопки, которые уже принесли многочисленные результаты. Так, только для строительства железнодорожной станции в Бирмингеме ученые раскопали кладбище XIX века, на котором были захоронены около 6500 человек. Там же они обнаружили остатки старейшего городского вокзала, построенного в первой половине XIX века.
За время раскопок, начавшихся в 2019 году, археологи нашли памятники и артефакты разных эпох, которые охватывают последние пять тысяч лет истории.
Среди них выделяются находки римского времени. Так, в Бакингемшире исследователи обнаружили три каменных бюста, выполненных в римском стиле, редкий шестигранный стеклянный сосуд и резную деревянную фигурку. Кроме того, в этом регионе ученые раскопали крупный некрополь, в котором находились останки 425 человек, причем почти каждый десятый из них был обезглавлен. В Нортгемптоншире археологи нашли остатки большого торгового поселения с многочисленными предметами — ювелирными изделиями, монетами и керамикой.
Британские археологи сообщили о новых находках, сделанных в Бакингемшире в рамках охранно-спасательных раскопок. Исследователи обнаружили свидетельства, относящиеся к эпохе неолита, бронзовому и железному векам, а также к римскому периоду. Однако среди них выделяется более поздний крупный англосаксонский могильник
Во многих погребениях археологи обнаружили по две броши, лежавшие на ключицах умерших. По всей видимости, они использовались для удержания одежды, похожей на накидку или древнегреческий пеплос. Эти артефакты различались по стилю и металлу, из которого они были изготовлены (встречались, например, серебряные и позолоченные броши). Некоторые из находок, по мнению ученых, были привезены в Англию из разных уголков Европы, например, янтарные бусы, два стеклянных конусообразных кубка. Особенно выделялся погребальный инвентарь одной женщины, который включал изысканно украшенную чашу из бледно-зеленого стекла, изготовленную, видимо, на рубеже V века (возможно, это семейная реликвия, сохранившаяся с римской эпохи), а также несколько колец из медного сплава, серебряное кольцо, броши, прочие изделия из металла и слоновой кости.
В общей сложности археологи раскопали на этом памятнике больше 2000 бусин, 89 брошей, 40 пряжек, 51 нож, 15 наконечников копий и семь умбонов.
Во многих погребениях также находились керамические сосуды, похожие на урны для кремации, однако они служили сопроводительным инвентарем. Кроме того, в ряде могил ученые нашли предметы для ухода за собой, например, зубочистки или гребни. Среди примечательных находок также обращают на себя внимание остатки ведра, изготовленного из железа и дерева. Помимо этого, археологи отметили одно из погребений, в котором находились останки мужчины 17−24 лет. В одном из его позвонков застрял острый железный предмет, ранение которым, видимо, и привело к смерти.
Ранее на N + 1 уже рассказывали о других памятниках англосаксонского периода. Так, на востоке Англии обнаружили больше 20 погребений, в которых, помимо человеческих останков, находились янтарные и стеклянные ожерелья и личные вещи. А на западе Англии раскопали римский или англосаксонский некрополь из десяти погребений, в одном из которых череп умершего находился в его ногах.
Михаил Подрезов