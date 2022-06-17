14:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Airbus представил 3D-принтер, способный строить спутники из мусора на МКС
Научная фантастика в реальности.
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Airbus разработал первый 3D-принтер, подходящий для работы с металлом на МКС — Metal3D. Аппарат станет первым шагом компании к созданию собственных орбитальных спутников.
Для печати используется металл, который плавится при температуре до 1200 градусов по Цельсию. Из полученного материала астронавты смогут напечатать радиационные экраны и различные инструменты. Также Airbus планирует, что будущие версии 3D-принтера смогут создавать объекты с использованием лунного грунта и перерабатывать детали старых спутников. К концу десятилетия компания планирует использовать Metal3D непосредственно на Луне.
В будущем производстве также задействуют роботов-манипуляторов, которые смогут строить друг друга на орбите, ремонтировать и заправлять космические корабли. Производство спутников в космосе более экологично, поскольку требует меньше запусков ракет, загрязняющих окружающую среду. А сырьем для производства может стать космический мусор.
Олеся Маевская