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14:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Крошечная древесная лягушка преодолела 6400 км

Правда, она и сама этого не ожидала.

Житель Лондона Филип Норман, приехавший из Доминиканской республики, обнаружил в пакете с бананами неожиданную попутчицу. Он купил фрукты до вылета в местном магазинчике. Турист и не догадывался, что на бананах может находиться лягушка, сообщает портал voicekibrishaber.

Трехсантиметровая путешественница преодолела путь в 6440 км, чудом выжила в закрытом пакете, правда, повредила лапку во время полета. Земноводное доставили в ветеринарный центр Хитроу.

Испанская древесная лягушка (Osteopilus dominicensis) распространена на Эспаньоле — острове, разделенном на Республику Гаити на западе и Доминиканскую Республику на востоке, где собирают бананы. Они живут на высоте 2000 м от уровня моря, размножаются в стоячих водоемах и живут от четырех до пяти лет.

Олеся Маевская

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