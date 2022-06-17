15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ныряющие под воду пятнистые олени попали в фотоловушку (видео)
Этот навык животных был зафиксирован впервые.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Национальный парк «Земля леопарда» поделилась видео с фотоловушки. На кадрах пятнистые олени добывают себе лакомство — богатые минералами растения гидрофиты.
Такой способ добывания пищи для этого вида копытных ранее мировой наукой не описывался. Оказалось, олени полностью погружаются под воду на длительное время, фактически ныряют, после чего всплывают с «добычей».
Рекордсменом стал олень, который смог продержаться под водой целых 18 секунд.
Недавно мы писали о том, что фотоловушка в том же парке «поймала» амурского тигра и еще семь видов животных.
Олеся Маевская