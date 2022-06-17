Исследование показало, сколько россиян не любят свою работу Каждый четвертый россиянин не любит свою работу, при этом больше половины граждан страны все-таки занимаются тем, что нравится
Фоторепортажи
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
Спецоперация на Украине
15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ныряющие под воду пятнистые олени попали в фотоловушку (видео)

Этот навык животных был зафиксирован впервые.

Национальный парк «Земля леопарда» поделилась видео с фотоловушки. На кадрах пятнистые олени добывают себе лакомство — богатые минералами растения гидрофиты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такой способ добывания пищи для этого вида копытных ранее мировой наукой не описывался. Оказалось, олени полностью погружаются под воду на длительное время, фактически ныряют, после чего всплывают с «добычей».

Рекордсменом стал олень, который смог продержаться под водой целых 18 секунд.
Недавно мы писали о том, что фотоловушка в том же парке «поймала» амурского тигра и еще семь видов животных.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь