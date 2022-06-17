15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка отсудила 12 тысяч фунтов у начальницы, раскритиковавшей ее обувь
Оранжевый цвет — к деньгам.
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Британка Саманта Джексон подала в суд на свою начальницу, Кирсти Шербен, за оскорбление ее оранжевых кроссовок. Бывшая сотрудница магазина New Look заявила суду, что из-за издевательств она была вынуждена сначала уйти в неоплачиваемый отпуск, а затем — уволиться, пишет LAD Bibble.
У Джексон проблемы с коленом, из-за которых она вынуждена носить специальную ортопедическую обувь, о чем знала Шербен. В один из рабочих дней, когда Саманта надела на работу оранжевые кроссовки Nike, у девушки зависла касса. Менеджер не только отчитала ее за техническую неисправность аппарата при клиенте, но еще и потребовала не приходить снова в «ужасных оранжевых вещах».
«Жесткой политики в отношении обуви, которую должны носить сотрудники, в магазине не было. И Кристи знала, что у меня болит колено. Мне нужна комфортная обувь, чтобы я смогла провести весь день на ногах», — заявила Саманта. В итоге Джексон уволилась и подала на бывшую начальницу в суд.
Судья решил, что у менеджера магазина не было разумных и уважительных причин так обращаться с подчиненными.
Саманта получила компенсацию в размере 12 000 фунтов (более 830 000 рублей).
Недавно мы писали об англичанке, которая отсудила $93 тысячи у коллег, которые не позвали ее на вечеринку.
Олеся Маевская