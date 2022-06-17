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18:24 (мск), источник: © РИА Новости

Умер французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на супругу.

Источник: © РИА Новости

Артист «скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких».

Самыми известными работами Трентиньяна стали фильмы «Мужчина и женщина», «Любовь», «Обгон», «И Бог создал женщину».

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