18:24 (мск), источник: © РИА Новости
Умер французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян умер в возрасте 91 года, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на супругу.
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Артист «скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких».
Самыми известными работами Трентиньяна стали фильмы «Мужчина и женщина», «Любовь», «Обгон», «И Бог создал женщину».