В Петербурге прошел выпуск медработников Военно-медицинской академии Минобороны

«Сегодня на историческом плацу Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге клятву врача дали выпускники факультетов подготовки врачей для всех родов войск Вооруженных сил России и силовых ведомств, медицинские сестры, гражданские медицинские специалисты», — сказали в ведомстве.
Также дипломы вручили врачам, которые прошли обучение по программе ординатуры. Отдельную колонну составили выпускники академии из стран ближнего и дальнего зарубежья.
«Всего состоялся выпуск более 1,2 тыс. военных врачей», — уточнили в Минобороны.
В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра обороны России Тимур Иванов и начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.