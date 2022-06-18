10 привычек времен СССР, от которых давно пора отказатьсяОкунаемся в ностальгию по Советскому Союзу и проверяем, сколько от мам и бабушек передалось нам в виде привычек.
Фоторепортажи
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
Спецоперация на Украине
11:54 (мск), источник: ТАСС

В Петербурге прошел выпуск медработников Военно-медицинской академии Минобороны

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. военных врачей выпустила Военно-медицинская академия Минобороны в Санкт-Петербурге в 2022 году, сообщили в субботу в Минобороны России.

«Сегодня на историческом плацу Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге клятву врача дали выпускники факультетов подготовки врачей для всех родов войск Вооруженных сил России и силовых ведомств, медицинские сестры, гражданские медицинские специалисты», — сказали в ведомстве.

Также дипломы вручили врачам, которые прошли обучение по программе ординатуры. Отдельную колонну составили выпускники академии из стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Всего состоялся выпуск более 1,2 тыс. военных врачей», — уточнили в Минобороны.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра обороны России Тимур Иванов и начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Во мне живут две страны: и Украина, и Россия"
Что на самом деле объединяет Россию?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь