Улицу в центре Ливерпуля переименовали в честь Пола Маккартни

Как сообщила местная газета Liverpool Echo, одна из центральных улиц английского портового города — Мэттью-стрит, где располагался ночной клуб Cavern Club («Клуб Пещера»), в котором с 1961 по 1963 год «битлы» выступили почти 300 раз, — на неделю была переименована в Маккартни-стрит. Концерты в Cavern Club считаются поворотной точкой в карьере начинающей тогда группы, поскольку именно на этой площадке они заставили обратить на себя внимание продюсера Брайана Эпстайна, который сыграл важную роль в продвижении исполнителей как по всей Великобритании, так и затем в США.
Помимо этого, свое название также сменил зал для игры в бинго Mecca («Мекка»), который в честь 80-летнего юбилея Маккартни теперь именуется Macca («Макка») по прозвищу музыканта. Этот зал расположен в 8 км от улицы Фортлин-роуд, на которой рос Маккартни. «Сэр Пол — это национальное достояние, поэтому мы рады отпраздновать нынешнюю особую дату и изменить свое название в его честь», — сказала управляющая площадкой Люси Кой.
Сам рок-исполнитель, продолжающий сольную карьеру, отметил праздничную дату концертом на стадионе MetLife в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде. Выступление, состоявшееся вечером 16 июня в присутствии 60 тыс. зрителей и с участием американского исполнителя Брюса Спрингстина, завершило тур Маккартни I Got Back Tour («Я вернулся») по городам Соединенных Штатов. В общей сложности в рамках этого турне, стартовавшего 28 апреля в городе Спокан (штат Вашингтон), он отыграл 16 концертов — от Окленда (штат Калифорния) до Бостона (штат Массачусетс).
Согласно журналу Rolling Stone, The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Рок-коллектив из Ливерпуля является самой коммерчески успешной музыкальной группой в истории: число проданных копий ее аудиозаписей превысило 600 млн. По количеству композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles — исторический лидер как в Великобритании, так и в США. Группа также стала обладательницей 10 премий Grammy, а журнал Time включил ее участников в число самых влиятельных личностей ХХ века.
Коллектив просуществовал с 1960 по 1970 год, после чего распался, а каждый из его членов начал сольную карьеру. Из них до сих пор работают Маккартни и 81-летний экс-барабанщик Ринго Старр. Джон Леннон был застрелен в 1980 году в Нью-Йорке фанатом, а Джордж Харрисон умер в 2001 году после продолжительной борьбы с раком.