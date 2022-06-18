13:39 (мск), источник: Фонтанка
В Пулково закрыли многострадальную курилку
В Пулково в Петербурге в очередной раз закрыли курительную комнату.
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В аэропорту Пулково в Петербурге в очередной раз закрыли курительную комнату. Фотографию в редакцию 18 июня прислал читатель «Фонтанки».
«Дымная комната» находилась в «чистой» зоне терминала внутренних авиарейсов, на третьем этаже во дворике ресторана. Судя по кадрам, сейчас на площадке возле комнаты пол закрыли полиэтиленом, сверху покрытие прижали перевернутыми стульями и придавили оранжевой бочкой. В объявлении на двери, ведущей на площадку, сообщается, что «по техническим причинам комната для курения временно не работает», администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
Курилку открыли открыли 13 мая этого года, после 9-летнего перерыва. «Дымные комнаты» исчезли в 2013 году после вступлением в силу закона о запрете курения в общественных местах. В конце 2019 года президент РФ подписал закон, которым вернул возможность подышать никотином в аэропортах.
Как отметил журналист «Фонтанки», 4 июня комната еще работала, а на площадке возле нее можно было перекусить за столиками и выпить кофе.
О причинах и сроках закрытия курилки рассказали в управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы». «Возобновление работы курительной комнаты в Пулково запланировано в течение следующей недели. Ведутся технические работы», — сообщили в пресс-службе.