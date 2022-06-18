10 привычек времен СССР, от которых давно пора отказатьсяОкунаемся в ностальгию по Советскому Союзу и проверяем, сколько от мам и бабушек передалось нам в виде привычек.
Фоторепортажи
12Над планетой взошла «клубничная Луна»
16В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
Спецоперация на Украине
15:39 (мск), источник: Известия

Путин поставил задачу повышать качество и доступность медпомощи в РФ

Президент России Владимир Путин в субботу, 18 июня, поставил задачу повышать качество и доступность медпомощи в РФ.

Источник: AP 2022

«Наша задача — повысить доступность и качество медицинской помощи, сделать так, чтобы все граждане нашей большой страны видели здесь ощутимые изменения к лучшему, позитивную динамику», — сказал он в ходе церемонии открытия медицинских центров в регионах РФ, в которой российский лидер принимает участие по видеосвязи.

Президент подчеркнул, что обновление первичного звена здравоохранения является безусловным приоритетом.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь