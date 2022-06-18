15:39 (мск), источник: Известия
Путин поставил задачу повышать качество и доступность медпомощи в РФ
Президент России Владимир Путин в субботу, 18 июня, поставил задачу повышать качество и доступность медпомощи в РФ.
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«Наша задача — повысить доступность и качество медицинской помощи, сделать так, чтобы все граждане нашей большой страны видели здесь ощутимые изменения к лучшему, позитивную динамику», — сказал он в ходе церемонии открытия медицинских центров в регионах РФ, в которой российский лидер принимает участие по видеосвязи.
Президент подчеркнул, что обновление первичного звена здравоохранения является безусловным приоритетом.