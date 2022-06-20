Американские астрономы обнаружили новый тип звездных систем

Первая из изученных звездных групп такого рода получила обозначение SECCO1 и находится гораздо дальше, чем предполагалось вначале. Соответствующая статья размещена на сайте электронных препринтов arXiv.org и готовится к публикации в Astrophysical Journal.
Используя данные космического телескопа Hubble, системы радиотелескопов Very Large Array в Нью-Мексико и Очень большого телескопа VLT в Чили, ведущий автор статьи Майкл Джонс из Обсерватории Стюарда Аризонского университета и его коллеги выяснили, что молодые голубые звезды в этих структурах распределены хаотичным образом и существуют в полной изоляции от любой потенциальной родительской галактики, отдаленные от всех прочих систем по крайней мере на 300 тыс. световых лет, поэтому их происхождение определить довольно затруднительно. Удалось лишь понять, что все эти системы содержат очень мало атомарного водорода. Это важно, поскольку звездообразование начинается именно с газообразного атомарного водорода, который затем превращается в плотные газовые облака молекулярного водорода, испытывающие фрагментацию, коллапс и образующие молодые звезды. «Мы заметили, что в большинстве этих систем отсутствует атомарный газ, но это не значит, что там нет молекулярного газа, — уточняет доктор Джонс. — На самом деле там должен быть какой-то молекулярный газ, потому что они все еще формируют звезды. Наличие там в основном молодых звезд и небольшого количества газа свидетельствует о том, что эти системы, должно быть, недавно утратили этот свой газ».
Сочетание голубых звезд и отсутствия газовых облаков считается неожиданным результатом этой работы, как и отсутствие более старых звезд в этих системах. В большинстве галактик присутствуют более старые и небольшие звезды, в первую очередь красные карлики, живущие очень долго, в отличие от гигантских голубых звезд. Тот факт, что новооткрытые звездные системы богаты металлами, может помочь открыть тайну их образования. Вероятно, они сформировались из газа, который был каким-то образом выброшен из большой галактики, потому что образование «металлов» (металлами астрономы называют все элементы тяжелее водорода и гелия — продуктов первичного нуклеосинтеза) происходит в результате множества повторяющихся эпизодов звездообразования, что возможно лишь в относительно крупной галактике. Выбросы газа могли происходить либо в результате приливных взаимодействий с другими структурами, либо путем выдавливания другими облаками горячего газа при слияниях с соседними галактиками.