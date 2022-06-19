Попова: необходимости в массовой вакцинации против холеры в России нет

Ранее Попова подписала постановление, предусматривающее усиление комплекса мер, нацеленных на пресечение возможности завоза холеры в Россию, а также недопущение возможных вспышек.
«На сегодняшний день в массовой вакцинации смысла нет, потому что степень риска невысокая, а то, что мы делаем, эти риски дополнительно снижает. В том числе для этого мы и работаем, чтобы никому не пришлось экстренно прививаться», — сказала Попова.
Она отметила, что против холеры есть отечественная вакцина, которую даже не нужно колоть, так как она выпускается в виде таблетки.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.