Мишустин поздравил медиков с профессиональным праздником

«Искренне рад поздравить с профессиональным праздником всех работников здравоохранения. Уникальные способности, самоотдача, чуткость, отзывчивость врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитарок, трудолюбие медицинских работников имеют огромное значение для сохранения жизни и здоровья пациентов. В ваших руках, без преувеличения, будущее миллионов граждан нашей большой страны», — говорится в сообщении.
Глава кабмина напомнил утверждения Гиппократа о том, что «медицина поистине есть самое благородное из всех искусств». Он считает, что работники здравоохранения каждый день подтверждают эти слова своим самоотверженным трудом, зачастую в круглосуточном режиме.
«Сегодня перед здравоохранением, как и ранее, стоят серьезные и важные задачи: обеспечения доступности медицинской помощи, ее безопасности и качества, внедрения новых технологий, совершенствования системы непрерывного образования, проведения аккредитации. А также привлечения в отрасль молодых специалистов, повышения их мастерства. Все эти вопросы всегда находятся в центре внимания Правительства. Сегодня в разных регионах страны создаются новые медицинские организации, модернизируется их инфраструктура, открываются современные поликлиники и больницы, оснащенные новейшим оборудованием», — добавил Мишустин.
Премьер-министр РФ также выразил медработникам благодарность за самоотверженный и благородный труд. Он отметил, что работники здравоохранения возвращают людям надежду на здоровое будущее, проявляют терпение и сострадание, а также отдают частичку своей души.
«От всего сердца желаю вам удачи во всем, дальнейших успехов. И конечно, крепкого здоровья, мира, благополучия вам и вашим семьям», — резюмировал он.