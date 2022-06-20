На острове Русском нашли кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет

«Студенты-биологи, которые проходили практику на острове Русском, случайно нашли два фрагмента скелета ихтиозавра — два фрагмента ребер. Предположительный возраст находки — 230−240 миллионов лет», — сообщил собеседник.
По его словам, сейчас находка доставлена в океанариум. Она находится в технических помещениях, где с фрагментами костей производят манипуляции для дальнейшей работы, — порода хрупкая, поэтому пока посетителям ее не показывают.
После этого находка займет место в экспозиции Приморского океанариума.
«Это уже третья находка ихтиозавра на острове Русском», — добавили в океанариуме.
В 2020 году на острове Русском были найдены ископаемые останки ихтиозавра. Предварительно установлено, что эта особь жила около 247 миллионов лет назад. Открытие сделал один из участников образовательного проекта «Наука в путешествии. ПриМорье», семилетний мальчик — во время прогулки на острове Русском он нашел расколотую в результате тайфуна «Майсак» каменную плиту с отпечатками ребер и фрагментами костей.
Первый случай находки останков ихтиозавра на Русском был в 2014 году. Тогда нашли особь, у которой челюсти были приспособлены под размельчение моллюсков.
Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.