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05:36 (мск), источник: © РИА Новости

На острове Русском нашли кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. Студенты-биологи на берегу острова Русского во Владивостоке нашли два фрагмента ребер ихтиозавра возрастом 230−240 миллионов лет, сообщил РИА Новости представитель Приморского океанариума.

Источник: © РИА Новости

«Студенты-биологи, которые проходили практику на острове Русском, случайно нашли два фрагмента скелета ихтиозавра — два фрагмента ребер. Предположительный возраст находки — 230−240 миллионов лет», — сообщил собеседник.

По его словам, сейчас находка доставлена в океанариум. Она находится в технических помещениях, где с фрагментами костей производят манипуляции для дальнейшей работы, — порода хрупкая, поэтому пока посетителям ее не показывают.

В океанариуме добавили, что сейчас идут переговоры со специалистами по древним рептилиям, чтобы они прибыли во Владивосток для изучения останков.

После этого находка займет место в экспозиции Приморского океанариума.

«Это уже третья находка ихтиозавра на острове Русском», — добавили в океанариуме.

В 2020 году на острове Русском были найдены ископаемые останки ихтиозавра. Предварительно установлено, что эта особь жила около 247 миллионов лет назад. Открытие сделал один из участников образовательного проекта «Наука в путешествии. ПриМорье», семилетний мальчик — во время прогулки на острове Русском он нашел расколотую в результате тайфуна «Майсак» каменную плиту с отпечатками ребер и фрагментами костей.

Первый случай находки останков ихтиозавра на Русском был в 2014 году. Тогда нашли особь, у которой челюсти были приспособлены под размельчение моллюсков.

Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.

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