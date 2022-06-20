Мосгорсуд оставил в силе запрет в России Facebook* и Instagram*

«Оставить апелляционную жалобу без удовлетворения», — огласил решение один из судей коллегии.
На заседании представитель Meta* указывала, что у московского суда вообще не было полномочий рассматривать дело против международной компании. Во-вторых, им предоставили недостаточно времени для ознакомления с материалами дела, которые калифорнийский офис получил на русском языке без перевода; к тому же суд не назначил лингвистическую экспертизу записей пользователей, не проанализировал доводы компании в решении.
«Политика Meta* не допускает призывов к насилию в отношении граждан России, выступает против русофобии», — заверила она. Адвокат назвала блокировку «непропорциональной мерой, которая противоречит интересам граждан России».
Суд рассматривал дело в рамках своей компетенции, напомнил он, ведь российские суды вправе рассматривать дела против иностранных компаний, например, если они распространяют рекламу в РФ.
Прокурор отметил, что компанию неоднократно привлекали к ответственности за неудаление экстремистской информации, эти решения вступили в законную силу.
«Проведение лингвистической экспертизы не требовалось, часть распространенной информации признана экстремистской решениями суда», — добавил представитель Роскомнадзора. В качестве примера он привел посты с портретами Адольфа Гитлера и нацистской символики.
Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, «но не против гражданского населения РФ». После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* «не потерпит русофобии».
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.