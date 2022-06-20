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16:51 (мск), источник: © РИА Новости

Мосгорсуд оставил в силе запрет в России Facebook* и Instagram*

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу Meta Platforms* на решение о признании экстремистской деятельности американской компании, из-за чего в России запрещены Facebook* и Instagram*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Оставить апелляционную жалобу без удовлетворения», — огласил решение один из судей коллегии.

На заседании представитель Meta* указывала, что у московского суда вообще не было полномочий рассматривать дело против международной компании. Во-вторых, им предоставили недостаточно времени для ознакомления с материалами дела, которые калифорнийский офис получил на русском языке без перевода; к тому же суд не назначил лингвистическую экспертизу записей пользователей, не проанализировал доводы компании в решении.

«Политика Meta* не допускает призывов к насилию в отношении граждан России, выступает против русофобии», — заверила она. Адвокат назвала блокировку «непропорциональной мерой, которая противоречит интересам граждан России».

Прокурор возражал против удовлетворения жалобы, отметив, что Meta* систематически распространяла противоправную информацию, подвергала дискриминации российские СМИ, побуждала к совершению убийств российских граждан.

Суд рассматривал дело в рамках своей компетенции, напомнил он, ведь российские суды вправе рассматривать дела против иностранных компаний, например, если они распространяют рекламу в РФ.

Прокурор отметил, что компанию неоднократно привлекали к ответственности за неудаление экстремистской информации, эти решения вступили в законную силу.

«Проведение лингвистической экспертизы не требовалось, часть распространенной информации признана экстремистской решениями суда», — добавил представитель Роскомнадзора. В качестве примера он привел посты с портретами Адольфа Гитлера и нацистской символики.

По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта признал компанию Meta* экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram* и Facebook*. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок. Под запрет не попал принадлежащий компании мессенджер WhatsApp.

Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, «но не против гражданского населения РФ». После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.

Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* «не потерпит русофобии».

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Справка
Суд запретил Instagram и Facebook. Что это значит для пользователейДеятельность Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена, но пользоваться ими по-прежнему возможно, хотя и с рядом ограничений. Ответственность может наступить за размещение рекламы или платежи площадкам.
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