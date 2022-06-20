18:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Пакистане появился козленок с полуметровыми ушами
Симба больше походит на Дамбо.
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Чуть больше двух недель назад в Пакистане родился уникальный козленок. Длина ушей малыша Симбы составляет 48 см, это больше, чем длина его тела, пишет Daily Mail.
Хозяин Мухаммад Хассан Нареджо гордится своим питомцем и надеется, что его занесут в Книгу рекордов Гиннесса. Уши настолько длинные, что при ходьбе животное на них наступает и путается в них.
Симба принадлежит к виду нубийских коз. Длинные уши защищают их от жары. В Карачи, к примеру, большую часть лета температура не опускается ниже 30 градусов.
Олеся Маевская