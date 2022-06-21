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05:22 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны восстановило вещание российских каналов в Херсонской области

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские военные связисты подключили и перенастроили вещание российских телеканалов на последней из семи телевышек в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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Источник: © РИА Новости

«Специалистами подразделений связи Вооружённых Сил Российской Федерации была подключена и перенастроена на вещание российских телевизионных каналов последняя из семи телевизионных вышек в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подключение седьмой вышки позволило охватить вещательной сетью всю область и транслировать 24 российских телеканала по всей ее территории. Теперь около миллиона жителей области могут смотреть Первый канал, «Россию», НТВ, РЕН-ТВ, Пятый канал, ОТР, ТВЦ, СТС, «Звезду», «Мир» и другие российские каналы, подчеркнули в Минобороны.

«Сегодня у нас завершающий этап перенастройки спутниковых антенн на спутники российского телевещания. В Херсонской области нами было перенастроено семь объектов. Вся Херсонская область может смотреть российские телеканалы в количестве 24 совершенно бесплатно», — приводит Минобороны слова связиста ВС РФ Андрея.

Впервые вещание российских телевизионных каналов было возобновлено в городе Херсоне и на незначительной части области около двух месяцев назад.

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