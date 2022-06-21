VK Музыка выпустила трибьют-альбом к юбилею Цоя с участием Гречки и 25/17

«Сборник, записанный при участии Гречки, “Дайте танк”, 25/17, “Комсомольск” и других популярных артистов, выходит 21 июня — в годовщину дня рождения культового рок-музыканта Виктора Цоя. Альбом уже доступен эксклюзивно на VK Музыке. Всего в записи приняли участие 30 популярных артистов и фрешменов», — сообщили в пресс-службе.
Музыканты исполняют произведения в своем уникальном звучании. Альбом получил название «Мы вышли из кино 2» и одновременно отсылает слушателя к песне «Фильмы», выпущенной группой «Кино» в 1986 году, и к трибьют-альбому «Мы вышли из кино», записанному российскими музыкантами в 2017 году. На альбоме будет 30 треков. Каждый музыкант сам выбрал песню для кавера, добавили в пресс-службе.
В оформлении обложки используется автопортрет Виктора Цоя 1990 года, предоставленный журналистом Натальей Разлоговой, которая была в теплых отношениях с Виктором Цоем, а название альбома написано акрилом на холсте арт-группой Doping Pong, которые создавали обложку и для первого трибьют-альбома, выпущенному в 2017 году, подчеркнули в пресс-службе соцсети.
«Идея сделать трибьют, в котором новое поколение музыкантов переосмысливает треки “Кино”, появилась еще в 2012 году. Саша Цой ее поддержал, но реализовать тогда не получилось. Но получилось в 2017-м — проект “Мы вышли из кино” получился именно таким, как задумывался, и был очень тепло принят. В новом трибьюте участников стало больше, все песни записаны специально для сборника и издаются впервые, все разные по стилю и настроению, некоторые звучат очень неожиданно, но все их объединяет любовь к Виктору Цою и группе “Кино”», — рассказал автор идеи и продюсер проекта Илья Бортнюк.