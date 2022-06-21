Патриарх Кирилл сравнил раненых воинов со святыми подвижниками

Патриарх во вторник посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского Минобороны РФ, где пообщался с военными, в том числе пострадавшими в ходе военной спецоперации РФ на Украине.
«Я хотел бы вам пожелать, несмотря на сложности, через которые вы прошли, сохранять свою способность двигаться вперед и быть подвижниками», — заявил Кирилл.
Он также выразил благодарность военным за защиту страны.
Патриарх также выразил надежду, что духовенство достойно ведет пастырскую опеку раненых российских воинов и медперсонала госпиталя Вишневского.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе своего визита в столицу Белоруссии возложил венок к монументу Победы.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.