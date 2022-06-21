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16:21 (мск), источник: Газета.Ру

Патриарх Кирилл сравнил раненых воинов со святыми подвижниками

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что современные воины совершают свой подвиг, как это делали святые подвижники. Об этом сообщает РИА «Новости».

Спецоперация на Украине
Источник: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх во вторник посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского Минобороны РФ, где пообщался с военными, в том числе пострадавшими в ходе военной спецоперации РФ на Украине.

«Я хотел бы вам пожелать, несмотря на сложности, через которые вы прошли, сохранять свою способность двигаться вперед и быть подвижниками», — заявил Кирилл.

Он также выразил благодарность военным за защиту страны.

Патриарх также выразил надежду, что духовенство достойно ведет пастырскую опеку раненых российских воинов и медперсонала госпиталя Вишневского.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе своего визита в столицу Белоруссии возложил венок к монументу Победы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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