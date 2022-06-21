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17:54 (мск), источник: ТАСС Наука

В ЛЭТИ повысили срок службы зубных протезов при помощи наночастиц металлов

ТАСС, 21 июня. Исследователи Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» разработали и запатентовали новый способ изготовления зубных протезов с нанесением наночастиц металла. Это увеличит срок службы, а также позволит восстанавливать изделие при сколах. Об этом во вторник сообщила пресс-служба вуза.

Как отмечают авторы разработки, у металлокомпозитных зубных протезов невысокий срок службы, и одна из частых проблем — скол внешнего облицовочного покрытия. Такой дефект требует полной замены конструкции. В новом исследовании ученые нашли способ, как решить эту проблему.

«Наш способ позволяет повысить фиксацию полимерного облицовочного слоя с поверхностью металлического основания зубной коронки за счет нанесения на нее подслоя из наночастиц металла. Нанесенные частицы, хорошо “сцепившиеся” с поверхностью металлического основания зубной коронки, увеличивают ее шероховатость. Это, в свою очередь, позволяет увеличить площадь соприкосновения полимерного покрытия с металлом, обеспечивая повышенную адгезию покрытия, повышая механические характеристики протезов и их срок службы», — отметил один из авторов разработки Ростислав Яшкардин, слова которого приводятся в сообщении.

Как объяснили в вузе, подход не требует дополнительного обучения персонала: он не предусматривает особых условий, таких как глубокий вакуум или газовая среда, а также сложной подготовки образцов.

При этом новый способ повышает механические свойства зубного протеза и уменьшает риск появления сколов. А в случае, если они все-таки появились, то, как отмечают авторы разработки, врач может его отремонтировать, и это не потребует снятия или замены коронки.

В вузе добавили, что в настоящее время специалисты ЛЭТИ с коллегами из научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии при Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова работают над технологическим внедрением метода.

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