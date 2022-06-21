17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи: солдатами Наполеона могли удобрять поля Британии
Места захоронений на поле битвы при Ватерлоо до сих пор не выявлены.
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Тони Поллард, директор Шотландского центра изучения войн и археологии конфликтов при Университете Глазго, Великобритания, исследовал частные письма, мемуары, а также зарисовки людей, побывавших в окрестностях бельгийского селения Ватерлоо через небольшое время после сражения. Результаты представлены в работе, опубликованной в Journal of Conflict Archaeology.
По ним археолог составил карту, на которой отметил несколько точек массовых захоронений. Однако археологические исследования, проведенные организацией Waterloo Uncovered, до сих пор не выявили подобных мест.
«По крайней мере в трех газетных статьях, начиная с 1820-х, упоминается о ввозе человеческих костей с европейских полей сражений для производства удобрений. Останки перемалывали в костную муку — эффективную форму удобрения. Одним из основных рынков сбыта этого сырья были Британские острова», — сказано в работе Полларда.
Хорошо известно, что после окончания сражений Ватерлоо стал самым посещаемым туристическим местом.
Селение и его окрестности привлекали мародеров, зевак и поставщиков человеческих костей. Многие пытались забрать себе «сувенир», поэтому вероятно, что большие раскопки никого не смущали.
Олеся Маевская