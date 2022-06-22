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04:02 (мск), источник: © РИА Новости

НИИ Роспотребнадзора оценил шанс на распространение сибирской язвы в России

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Оснований для распространения в России сибирской язвы после заражения жительницы Ставропольского края нет, противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме, дополнительных мер не требуется, сообщили РИА Новости в центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.

Источник: Агентство «Москва»

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что жительница региона заразилась сибирской язвой.

«Комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы проводится в полном объеме в соответствии с установленным порядком и находится под контролем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Оснований для распространения инфекции нет. Дополнительных мер не требуется», — отметили в ведомстве.

Сибирская язва — острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, легких, миндалин.

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