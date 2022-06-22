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НИИ Роспотребнадзора оценил шанс на распространение сибирской язвы в России
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Оснований для распространения в России сибирской язвы после заражения жительницы Ставропольского края нет, противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме, дополнительных мер не требуется, сообщили РИА Новости в центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.