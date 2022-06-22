11:43 (мск), источник: Московский комсомолец
Проезд в электричках для детей до 7 лет стал бесплатным
В среду, 22 июня, вступил в силу закон о бесплатном проезде в электричках по всей России детей до семи лет включительно.
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Государственная дума приняла соответствующий документ во 2-м и в 3-м чтениях 7 июня. Ровно через полмесяца он вступил в силу.
Льгота действительна для детей, которые не занимают отдельного места. Если они едут в электричках со свободной посадкой, оформлять билет в кассе не надо, достаточно предъявить контролеру свидетельство о рождении.
Для пригородных поездов с указанием мест требуется приобрести так называемый безденежный билет в кассе, автомате или через интернет. Если его не будет, контролер попросит сопровождающих купить билет по полной стоимости и оплатить сервисный сбор в размере ста рублей. Для детей до семи лет, которые хотят занять отдельное место, нужно купить билет по детскому тарифу.
В Московской области бесплатный проезд возможен лишь на поездах 6000-й нумерации.
До этого дня право на бесплатный проезд в электричках имели маленькие россияне в возрасте до пяти лет. В 48 регионах страны детям от 5 до 7 лет предоставлялась скидка 50−75%. В остальных регионах билеты для взрослых и малышей стоили одинаково. Льгот не было, например, в Воронежской, Тамбовской, Тульской областях.