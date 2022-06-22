10:20 (мск), источник: N + 1
Древние люди проломили черепа гигантским броненосцам
Возраст этих черепов составляет более 15 тысяч лет.
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Команда палеонтологов и археологов проанализировала повреждения на черепах гигантских броненосцев глиптодонтов, которые жили в промежуток от 19,8 до 15,8 тысячи лет назад на территории современной Венесуэлы. Исследователи пришли к выводу, что повреждения нанесли древние люди при помощи каменных орудий или деревянных дубинок. В статье, опубликованной в журнале Swiss Journal of Palaeontology, авторы отмечают, что это одно из немногих свидетельств взаимодействия людей и глиптодонтов за пределами Пампо-Патагонского региона.
Современные броненосцы (Cingulata) — животные не очень крупные: их масса не превышает 80 килограммов. Однако в прошлом среди них существовали настоящие гиганты — глиптодонты. Масса некоторых представителей этой группы могла достигать двух тонн. Глиптодонты, как и современные броненосцы, обитали только в Южной и Северной Америке.
Раньше глиптодонты считались отдельным семейством, однако недавнее исследование показало, что они близкие родственники плащеносного (Chlamyphorus truncatus), гигантского (Priodontes maximus) и некоторых других современных броненосцев. Поэтому глиптодонтов поместили в семейство Chlamyphoridae в качестве подсемейства Glyptodontinae. В этой же работе ученые показали, что глиптодонты отделились от своих родичей примерно 35 миллионов лет назад.
Последние глиптодонты вымерли к началу голоцена, примерно 11700 лет назад, и в этом, скорее всего, были замешаны люди. Однако свидетельства взаимодействия между людьми и представителями южноамериканской мегафауны, в том числе глиптодонтами, редки — и в основном они происходят из Пампо-Патагонского региона на юге Южной Америки.
Новые свидетельства за пределами этого региона нашли Альфредо Карлини (Alfredo A. Carlini) из Национального университета Ла-Платы и его коллеги из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы и Швейцарии. Исследователи изучили шесть черепов глиптотерия (Glyptotherium cf. cylindricum) из археологических памятников Венесуэлы: один череп из Муако (Muaco) и пять из Тайма-Тайма (Taima-Taima). Возраст первого памятника составляет 19810−17420 лет до наших дней, а второго — 17300−15780 лет до наших дней.
На четырех черепах ученые обнаружили повреждения в лобно-теменной области — в этом месте головной щит был довольно тонким. Исследователи считают, что повреждения были получены при жизни животных, так как кости на сломе того же цвета, что и их наружная поверхность. Это означает, что они контактировали с осадочными породами в течение одинакового промежутка времени. Кроме того, некоторые фрагменты костей в поврежденной области не были смещены — это говорит о том, что на момент смерти здесь еще присутствовала надкостница.
По этим причинам исследователи считают, что повреждения глиптотериям нанесли люди при помощи рубящих орудий из камня или деревянных дубинок. Ученые оценили массу глиптотерия в 350−380 килограммов, из которых примерно 150−170 килограммов приходились на жир и мышцы. По мнению авторов, этот факт вкупе с медлительностью и неповоротливостью глиптотериев делал их желанной и легкой добычей для древних людей — особенно если те знали, куда именно нужно бить.
Семён Морозов