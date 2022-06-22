14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что рабочий стресс вынуждает людей говорить быстрее и громче
И меняет гормональный фон.
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Ученые Саарского университета в Германии проанализировали записи разговоров, проходивших в вечернее время. В исследовании приняло участие 111 человек возрастом от 19 до 59 лет, пишет Daily Mail. Выяснилось, что после интенсивной работы люди говорят быстрее и громче.
Добровольцы в течение недели оценивали, насколько сложным был рабочий день, и записывали на диктофон свои вечерние разговоры. Авторы исследования поясняют: стресс активирует симпатическую нервную систему, что приводит к выработке гормонов, таких как кортизол и адреналин. Их появление в свою очередь приводит к бронходилатации — открытию дыхательных путей — и учащению дыхания, что может увеличить интенсивность или громкость голоса и скорость речи.
Команда ученых хочет использовать технологию записи голоса, чтобы помочь людям контролировать уровень напряжения.
«Учитывая, что стресс является универсальной причиной проблем со здоровьем, технология может способствовать раннему выявлению напряжения, что приведет к улучшению самочувствия людей», — заключили исследователи.
Олеся Маевская