15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейросеть «обновила» фотографии преступников, сбежавших из «Алькатраса» 60 лет назад
Полиция надеется найти преступников, которым к этому моменту более 90 лет.
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В 1962 году Фрэнк Моррис, Кларенс и Джон Энглины прокопали себе путь из Алькатраса и уплыли с острова на плоте, сооруженного из плащей времен Второй мировой войны. С тех пор Служба маршалов США не оставляет попыток их найти.
В этот раз правоохранительные органы решили использовать нейросеть и «состарить» фотографии беглецов, чтобы их было проще обнаружить, пишет Sky News. Обновленные фотографии преступников — оригиналы начала 1960-х и «состаренные» версии 2022 года — опубликовали на сайте Службы маршалов.
В министерстве рассчитывают, что проект поможет привлечь мужчин к ответственности или хотя бы выяснить их дальнейшую судьбу.
Олеся Маевская