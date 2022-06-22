Иллюзия и реальность: выбраны самые креативные фото 2022 годаПобедители и призеры были выбраны в 17 номинациях
Фоторепортажи
13Последний герой
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
Спецоперация на Украине
17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

На месте затонувшего корабля нашли потерянную голову Геракла

Остальную часть статуи обнаружили более века назад.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В 80−50 годах до н. э. у берегов острова Антикитера произошло кораблекрушение, на котором перевозили статую полубога. Обломки корабля обнаружили в 1900 году. Тогда среди груза нашли керамическую и стеклянную посуду, антикитерский механизм, описанный учеными как первый в мире аналоговый компьютер, и обезглавленную статую Геракла.

Археологи Женевского университета годами тщательно изучали локацию, расчищали дно от обломков и в итоге добрались до ранее неизученных участков, сообщается в пресс-релизе Министерства культуры и спорта Греции. Исследователи нашли каменную голову Геракла и мраморный постамент статуи с частями ног.

Внешне скульптура похожа на известную работу «Геркулес Фарнезский». Также археологи обнаружили в отложениях два человеческих зуба, обладателей которых еще предстоит найти.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь