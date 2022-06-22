17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
На месте затонувшего корабля нашли потерянную голову Геракла
Остальную часть статуи обнаружили более века назад.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В 80−50 годах до н. э. у берегов острова Антикитера произошло кораблекрушение, на котором перевозили статую полубога. Обломки корабля обнаружили в 1900 году. Тогда среди груза нашли керамическую и стеклянную посуду, антикитерский механизм, описанный учеными как первый в мире аналоговый компьютер, и обезглавленную статую Геракла.
Археологи Женевского университета годами тщательно изучали локацию, расчищали дно от обломков и в итоге добрались до ранее неизученных участков, сообщается в пресс-релизе Министерства культуры и спорта Греции. Исследователи нашли каменную голову Геракла и мраморный постамент статуи с частями ног.
Внешне скульптура похожа на известную работу «Геркулес Фарнезский». Также археологи обнаружили в отложениях два человеческих зуба, обладателей которых еще предстоит найти.
Олеся Маевская