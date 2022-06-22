19:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медвежонок поправил фотоловушку Нижне-Свирского заповедника (видео)
Знаменитая медвежья семья снова «засветилась».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника не раз «ловила» косолапое семейство — медведицу и четырех ее детенышей. 2022 год не стал исключением.
Мама с ее отпрысками вновь попала в объектив камеры, но на этот раз один из них даже выбрал лучший ракурс. Медвежонок задел лапкой аппарат, а затем устремился дальше в лес за матерью. К слову, он, говоря языком операторов, идеально «поправил горизонт».
Сотрудники заповедника отметили, что медвежата до сих пор держатся рядом с матерью, хотя первый месяц лета близится к концу. Специалисты отмечают, что рождение четверых и более медвежат у бурых медведей — очень редкое явление. Обычно приплод состоит из двух-трех детенышей.
Олеся Маевская