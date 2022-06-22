19:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Камбодже поймали самую большую пресноводную рыбу в мире
Предыдущий «рекордсмен» весил на семь килограммов меньше.
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Сотрудники проекта «Чудеса Меконга», которые занимаются сохранением многообразия флоры и фауны в сообществах вдоль реки, попросили местных рыбаков связаться с ними, если у них будет какой-то значительный улов. О новом удивительном обитателе сообщил UPI.
20 июня с группой ученых связался 42-летний рыболов, который выловил гигантского ската весом 661 фунтов (300 кг). Ученые взвесили, измерили и пометили рыбу, прежде чем отпустить ее на волю.
Этот скат стал рекордсменом по величине пресноводной рыбы, переплюнув своего «предшественника» 2005-го года, весом в 646 фунтов (293 кг).
Ранее мы писали о другом поразительном меконговском улове — скате, весом в 180 кг.
Олеся Маевская