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19:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Камбодже поймали самую большую пресноводную рыбу в мире

Предыдущий «рекордсмен» весил на семь килограммов меньше.

Сотрудники проекта «Чудеса Меконга», которые занимаются сохранением многообразия флоры и фауны в сообществах вдоль реки, попросили местных рыбаков связаться с ними, если у них будет какой-то значительный улов. О новом удивительном обитателе сообщил UPI.

20 июня с группой ученых связался 42-летний рыболов, который выловил гигантского ската весом 661 фунтов (300 кг). Ученые взвесили, измерили и пометили рыбу, прежде чем отпустить ее на волю.

Этот скат стал рекордсменом по величине пресноводной рыбы, переплюнув своего «предшественника» 2005-го года, весом в 646 фунтов (293 кг).

Ранее мы писали о другом поразительном меконговском улове — скате, весом в 180 кг.

Олеся Маевская

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